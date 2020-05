Ancelotti: «Napoli bella esperienza ma in Italia c’è troppa tensione. La Premier è più divertente»

Ancelotti: “Napoli bella esperienza, ma in Italia ci sono pressioni e violenza tra i tifosi! La Premier è più divertente, è stato importante firmare con l’Everton”

Carlo Ancelotti ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sports in cui ha sottolineato le differenze del calcio in Italia e in Premier

“Sicuramente è più divertente allenare in Premier League. Qui c’è meno pressione da parte dei tifosi, e l’atmosfera più accogliente in Inghilterra. Sono tornato in Italia dopo nove anni e non è cambiato molto, la pressione è la stessa e con i tifosi c’è molta violenza. Il calcio italiano sta provando a cambiare, ma non è facile cambiare cultura di un paese in cui purtroppo vi sono ancora violenze e aggressioni. Qui in Inghilterra, le persone allo stadio, e sto parlando solo di quelle allo stadio, sono più rispettose.”

Ha parlato anche della sua esperienza al Napoli

“Prima di tutto volevo tornare in Italia, dopo aver lasciato il Bayern Monaco. Ho avuto un’esperienza al Napoli ed è stata una bella esperienza lì, ma se dovessi scegliere un campionato, sarei voluto tornare in Premier League per l’atmosfera che senti e l’atmosfera che la stessa Premier League. Il fatto che abbia avuto l’opportunità di firmare con l’Everton è stata davvero importante: è un club con una storia ed una tradizione fantastica.

Ancelotti ripercorre le varie tappe delle sua carriera, fra cui quella in Spagna al Real.

“Penso che quando fai l’allenatore, devi provare almeno una volta nella vita a guidare il Real Madrid. Sono stato due anni lì ed è stata un’esperienza indimenticabile perché penso sia il miglior club al mondo, anche per l’immagine che ha all’esterno.”

E su Ronaldo da consigli alla Juve