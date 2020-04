“Unorthodox”: Esty, moglie a 19 anni tra gli ebrei ortodossi di Wlliamsburg

Da pochi giorni su Netflix c’è la miniserie tedesca di quattro episodi “Unorthodox” che è da ascrivere tra quelle che non dimenticheremo. Liberamente ispirata all’autobiografia di Deborah Fildeman – “Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots” – racconta la storia di Esty (Shira Haas) una ragazza-sposa diciannovenne, appartenente alla comunità chassidica di Williamsburg di Brooklyn a New York, che scappa dalle troppe regole e pettegolezzi che contraddistinguono la sua vita con il giovane e ingenuo marito Yanky Shapiro (Amit Raha).

Esty ripara a Berlino – ha la cittadinanza tedesca da parte della mamma Leah Mandelbaum (Alex Reid) che ha abbandonato il padre alcolizzato ed anche lei –, dove vive d’espedienti e cerca di entrare in una Scuola musicale d’elite per studiare il pianoforte.Dopo la fuga iniziale, Esty intervalla questa sua quotidianità confusa in cerca di una sua strada con frequenti parallelismi con la vita che l’aveva portata a sposarsi con Yanky: questa fase del film è in yddish con i sottotitoli ed è interessantissima anche su un piano di antropologia culturale perché fa vedere la cerimonia del bat mitzwah femminile ed il matrimonio ebraico. Ed anche tutte quelle prescrizioni e abluzioni kosher che caratterizzano la vita delle comunità chassidiche.