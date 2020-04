SportMediaset: Sarri alla Juve “Prendiamo anche Mertens”

Dopo la scelta di Milik per l’attacco bianconero, pare che sia stato lo stesso Sarri a puntare sull’attaccante belga per una squadra di fedelissimi

Sempre più incerto il futuro di Mertens al Napoli. Sono passate poche settimane dall’incontro con il presidente De Laurentiis che aveva fatto intendere che il belga avrebbe certamente firmato il rinnovo e, non solo, non è arrivata la firma, ma si comincia a parlare insistentemente di un suo passaggio all’Inter.

Secondo quanto riporta oggi SportMediaset i milanesi però non sarebbero gli unici a voler l’attaccante del Napoli, anche la Juve sarebbe in pressing per ingaggiarlo da svincolato dopo il 30 giugno.

Dopo la scelta di Milik per l’attacco bianconero, pare che sia stato lo stesso Sarri ad avanzare alla dirigenza juventina la sua richiesta: prendiamo anche Mertens. Un affare a costo zero, un fedelissimo dell’allenatore e un’ulteriore soluzione offensiva per la rosa juventina. Per il tecnico toscano una mossa per ripartire da un stretta cerchia di fedelissimi (non a caso per il centrocampo erano stati fatti i nomi di Jorginho e di Allan) con cui programmare la prossima stagione.