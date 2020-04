Pozzecco: «Non ero contento del suo arrivo, ma adesso spero che Ibra resti al Milan»

Il coach della Dinamo Sassari racconta a Sky il suo timore per il coronavirus “non vado a fare nemmeno la spesa. Se dovessi prenderlo rischierei di non farcela”

Il coach della Dinamo Sassari, Gianmarco Pozzecco ospite a Casa Sky Sport ha subito mostrato il suo carattere estroso scherzando

“Sono a casa, ho comprato dei libri per fare bella figura. Non posso andare da nessuna parte, ormai ho un’età tale per cui devo stare attento al coronavirus”