Mario Rui: “Anche in questa situazione siamo un gruppo unito che si vuole bene”

Ospite di Sky, Mario Rui ha parlato in un intervista a Sky della situazione attuale relativa al coronavirus

“Sicuramente mi manca il calcio, il quotidiano, rivedere i miei compagni e tutti gli addetti ai lavori. Mi mancano le piccole cose che succedono negli spogliatoi, potrei andare avanti per tutta la giornata dicendo quello che mi manca. La voglia di ripartire è veramente tanta. Speriamo che si possa ripartire il prima possibile” .

Da dove è nata l’idea della donazione della Nazionale portoghese?

“Sappiamo che lì la situazione è molto difficile. C’è il rischio che il calcio non professionista sparisca, e la base viene da lì. Io ci sono passato e so cosa vuol dire”.

Di cosa parlate sul gruppo Whatsapp di squadra?

“Sicuramente c’è qualche compagno che sento in privato ogni giorno, ma il nostro gruppo Whatsapp è sempre abbastanza attivo. C’è sempre qualcuno che prova a tirare su il morale generale. Continuo a vedere il gruppo unito e che si vuole bene”.

Dopo un inizio difficile, sembravate aver svoltato.

“La stagione non era delle migliori ma la squadra aveva intrapreso la strada giusta battendo le squadre più forti in Italia e facendo un ottimo risultato col Barcellona. Ci dispiace che sia capitato tutto questo, specialmente in questo momento. Il mister è stato molto bravo, ha aggiunto anche sue conoscenze molto importanti. Lo stiamo seguendo molto e i risultati si vedevano”.