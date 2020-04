L’Uefa verso la Champions tutta ad agosto, con Barcellona-Napoli l’8

E’ l’ipotesi più accreditata: sarebbe una specie di mini-torneo in appendice ai campionati nazionali, in tre settimane, con gare ogni tre giorni. La finale il 29 a Istanbul

L’Uefa programma la ripresa del calci europeo, al buio. Lavora a varie ipotesi di calendario, cercando di dettare una linea “sovranazionale” alle leghe nazionali, che ancora non hanno un’idea precisa di come fare per chiudere le competizioni interrotte a marzo.

Secondo Repubblica l’ipotesi più accreditata per il recupero delle coppe, è quella di una Champions tutta ad agosto, una specie di mini-torneo da giocarsi in appendice ai campionati nazionali, in sole tre settimane, con gare ogni tre giorni. Si comincerebbe il 7 col ritorno degli ottavi di finale Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid. Il giorno successivo, quindi l’8 agosto, si giocherebbero poi Bayern-Chelsea e Barcellona-Napoli. I quarti di finale (dove c’è già l’Atalanta) verrebbero disputati dall’11 al 15, le semifinali dal 18 al 22, la finale il 29 a Istanbul.

Se così fosse, la prima giornata della fase a gironi della stagione 2020/21 scatterebbe il 20 ottobre.

L’Europa League invece partirebbe la settimana prima: il 2 o il 3 agosto con gli ottavi di finale, la Roma in trasferta a Siviglia, e l’Inter contro il Getafe. Il 6 sarebbero le gare di ritorno, poi il 10 e il 13 agosto i quarti di finale, il 17 e il 20 le semifinali, e la finale il 27 all’Arena di Danzica.

In settimana sono previste tre riunioni, con le Federazioni nazionali, con l’Eca e le Leghe europee, e con il Comitato esecutivo Uefa, che potrebbero chiudere questa partita, almeno sulla carta.