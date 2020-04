Lo scrittore milanese Roversi: «Scambierei domani Fontana con De Luca» ed è oltre 1.300 like

Dopo i complimenti “artistici” di Verdone, stavolta un vero e propri endorsement che conferma il successo politico-comunicativo del governatore campano

A qualche benpensante made in Campania, non piace. Lo hanno trasformato in un liberticida, talvolta estranei a quel che sta accadendo nel mondo. Fatto sta che Vincenzo De Luca è un assoluto protagonista di questa fase di emergenza sanitaria. Non usiamo l’articolo determinativo per non esagerare. Anche se a giudicare dai meme che circolano su WhatsApp, non c’è partita. Attorno ai suoi discorsi è nata una vera e propria industria creativa.

Al di là del giudizio politico che ciascuno ha del presidente della Regione Campania (non ci aveva entusiasmato, come a scuola: potrebbe fare molto di più), De Luca si è posto al centro della scena politica (e comunicativa) pur non essendo la Campania una delle regioni più colpite dal terribile virus. Affianco alle legittime critiche nei suoi confronti in tema di politica sanitaria, va detto che oggi Sky News International ha dedicato un servizio tv all’eccellenza dell’ospedale Cotugno dove metodi all’avanguardia uniti a una sapiente organizzazione hanno fin qui impedito il contagio di un solo medico o operatore sanitario.

Gli va riconosciuto che fin qui, con i suoi metodi comunicativi e anche con qualche provvedimento ad hoc, ha contribuito in maniera determinante a evitare che la situazione degenerasse. In un quadro che ovviamente presenta molte carenze di cui ovviamente il governatore porta la responsabilità.

Qualche giorno fa, ha incassato i complimenti di Carlo Verdone ma il comico si è espresso esclusivamente in merito al profilo “artistico” del governatore e lo ha definito il più grande attorie italiano e ha elogiato i suoi tempi di recitazione: li ha definiti meravigliosi.

Posso dire che scambierei Fontana con De Luca domani? — Paolo Roversi (@paoloroversi) April 1, 2020

Oggi, su Twitter, lo scrittore milanese Paolo Roversi è andato oltre. Il giallista, fondatore di Nebbia Gialla il festival noir di Suzzara e di MilanoNera il più importante portale dedicato al noir, ha scritto:

Tweet che in mezza giornata ha raggiunto e superato 1300 like, e ancora. Ovviamente non tutti sono d’accordo, sia lombardi che campani. Ma la popolarità del tweet è una cartina di tornasole della popolarità e del successo di De Luca la cui linea – che possiamo eufemisticamente definire priva di tentennamenti – ha riscosso approvazione anche al di là della propria regione. Al punto che non pochi in Lombardia farebbero volentieri cambio (noi no, va detto: mai minimamente pensato di scambiarlo con Fontana). Ieri, ad esempio, è stato il primo presidente di regione a condannare l’apertura del governo alle passeggiate vicino casa, l’ha definita gravissima, soprattutto per il messaggio che un provvedimento avrebbe potuto produrre. È stato poi seguito dalla Regione Lombardia così come dal sindaco di Bari.