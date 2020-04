Sky News international celebra l’eccellenza Cotugno: “Qui i medici non si ammalano” (VIDEO)

Il reportage dalla terapia intensiva mostra l’organizzazione certosina, i compartimenti stagni: “Questa struttura dimostra che si può fare, per battere il virus servono preparazione ed equipaggiamenti giusti”

Mentre i reportage dal fronte del nord piovono a decine per testimoniare il dramma del sistema sanitario al collasso per l’epidemia di Covid-19, Sky News (il canale all news internazionale del gruppo Sky) manda in onda un servizio di 5 minuti dal Cotugno di Napoli, descrivendolo come “l’eccellenza” italiana dove “i medici non si ammalano”.

Le telecamere di Sky News indugiano sull’organizzazione certosina all’interno del reparto di terapia intensiva, mostrando i percorsi rigidamente separati di medici e infermieri, le routine a compartimenti stagni, l’attenzione millesimale ad ogni procedura per evitare che il virus possa trasmettersi per un gesto sbagliato.

“Indossano delle super-maschere – spiega l’inviato – molto più vicine alle maschere antigas che non alle normali mascherine. Incredibilmente nessun medico si è infettato, qui. Si può fare. Basta indossare gli strumenti di protezione adatti e seguire i protocolli giusti. La preparazione e l’equipaggiamento sono le chiavi per fermare il virus”.

Il servizio mostra quel che fuori non si immagina: un lavoro maniacale, grazie al quale anche una iniezione viene preparata in un ambiente diverso, e consegnata attraverso una camera di passaggio. Non è ammesso alcun contatto tra chi tratta direttamente i pazienti e chi fa il resto.

“La crisi degli ospedali del nord ha dato al Cotugno la possibilità preziosa di prepararsi a dovere, per tempo. E’ un’eccezione al sud, è la struttura più avanzata”.