Villani (società pediatria): «Non si può uscire con i bambini, deve esserci un motivo valido»

In conferenza con la Protezione civile: «Non è cambiato niente, non si può portare a passeggio il bambino senza una ragione, siamo in un periodo di emergenza»

Nel corso della conferenza stampa del pomeriggio con la Protezione civile, è intervenuto Alberto Villani presidente della società italiana pediatria. Ovviamente gli hanno posto domande in merito alla circolare governativa di ieri sera.

Villani ci ha tenuto più volte a dire che «non è cambiato niente rispetto a prima. Deve esserci un motivo valido per uscire con un figlio, ma questo accadeva anche prima. Non è che oggi si può uscire col passeggino col proprio bambino. No, nella maniera più assoluta. Bisogna stare a casa. È un periodo di emergenza. Poi, se un domani le cose dovessero migliorare, ci saranno altri provvedimenti.