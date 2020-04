Liverpool-Atletico e il derby di Manchester hanno triplicato i morti da Covid-19 in Inghilterra

Lo dimostra uno studio dell’Edge Health. L’Imperial College di Londra afferma che gli eventi di massa hanno inciso per il 60% nel tasso di contagio, le scuole aperte solo per il 30%

Il Cheltenham Festival, Liverpool-Atletico Madrid, il derby di Manchester. In Gran Bretagna li ricorderanno a lungo. Sono i tre “eventi zero”, le “riunioni” di massa che hanno acceso la miccia del contagio. I numeri cominciano a supportare la teoria: tutti e tre gli eventi, a cui hanno partecipato decine di migliaia di persone, di cui molti provenienti dall’estero, si sono svolti tra l’8 e il 13 marzo, subito dopo l’arrivo ufficiale del virus in Gran Bretagna, ma prima del blocco attuato in ritardo dal governo. E ora uno studio dell’Edge Health, il principale servizio di dati per il servizio sanitario nazionale, mostra che hanno molto probabilmente provocato tra i 2,5 e i 3,5 decessi in più al giorno negli ospedali locali, da 20 a 35 giorni dopo.

“Dobbiamo capire di più su come e quando il virus viene trasmesso in modo, da poter ridurre e mitigare il rischio di una seconda ondata”, ha affermato George Batchelor al Telegraph, co-fondatore di Edge Health. “Questa analisi suggerisce che esiste una correlazione tra raduni di massa e infezione e quindi la mortalità che deve essere ulteriormente studiata. La stretta vicinanza delle persone e la probabilità che qualcuno sia portatore della malattia rende molto più probabile la trasmissione”.

Prima del lockdown in Gran Bretagna si era molto discusso se vietare o meno questi tre raduni di massa. All’epoca i ministri sostenevano che le prove scientifiche non indicavano che costituissero un fattore importante nella diffusione del virus. Temevano che se gli eventi fossero stati cancellati, le persone si sarebbero radunate comunque nei pub e nei bar, e che avrebbe comportato un rischio maggiore.

Tuttavia, dati dell’Imperial College di Londra suggeriscono che gli “eventi pubblici” rappresentano il 60% delle cause di innalzamento del tasso di riproduzione virale. L’apertura delle scuole, al contrario, rappresenterebbe solo il 30%.

Liverpool-Atletico, in particolare, è al centro di un vero caso politico. Il Consiglio comunale di Liverpool ha richiesto ufficialmente un’indagine governativa. Liverpool aveva solo sei casi confermati di coronavirus prima della partita, ma da allora ha registrato oltre 250 morti negli ospedali dell’NHS a causa del virus.

Gli eventi di massa legati alla diffusione del coronavirus non sono solo un fenomeno britannico. I bar apres-ski affollati delle stazioni sciistiche europee sono collegati a migliaia di casi in tutta Europa e gli incontri religiosi sono stati accusati di gravi focolai in Asia.