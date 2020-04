La Uefa: la classifica dei campionati in base alle medie voto (Verona in Europa League)

L’associazione presieduta da Ceferin comincia a prendere in considerazione che i campionati possano non concludersi e fornisce le direttive

L’Equipe aveva anticipato la linea morbida dell’Uefa. Addio ultimatum. Adesso l’associazione presieduta da Ceferin prende in considerazione l’ipotesi che i campionati possano non concludersi. Proprio in queste ore il dibattito cresce di intensità nel Regno Unito dove i club cominciano a chiedersi se ci siano le condizioni per riprendere la Premier.

La Uefa ha indicato che i campionati nazionali dovranno essere completati entro il 3 agosto. Perché poi sarà il turno delle coppe europee, concentrate appunto ad agosto.

Le 55 Federazioni hanno tempo fino al 27 maggio per presentare i progetti di conclusione delle competizioni in sospeso per la pandemia.

La Uefa ha dato anche indicazioni sulle modalità da seguire nel caso in cui non si riesca a concludere i campionati. Varrà la classifica fino a quel momento, o meglio la media voto. Perché non tutti hanno giocato le stesse partite. In Italia, ad esempio, Il Milan è sesto con un punto di vantaggio sul Verona che però ha disputato un match in meno. Con il metodo della media voto, sarebbero i veneti ad andare in Europa League. Anche se, a dire il vero, all’Italia dovrebbero spettare tre posti e il settimo sarebbe del Milan. Non vale quel che si è ottenuto fin qui nelle Coppe nazionali.