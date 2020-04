La Nigeria ha la sequenza del genoma del Covid-19

Notizia riportata da “The scientist”. «Possiamo monitorare la progressione di un’epidemia di malattie infettive in tempo reale per comprenderne i modelli di trasmissione»

La notizia è stata riportata da “The scientist” tre giorni fa, ma nei media occidentali è passata sotto silenzio: gli scienziati nigeriani avevano ottenuto i risultati del sequenziamento del genoma del campione Sars-CoV2 già il primo di marzo. I campioni di espettorato, prelevati da un consulente italiano che è entrato in Nigeria attraverso Lagos il 27 febbraio – prima di passare nel vicino stato di Ogun -, sono stati analizzati presso il Centro di eccellenza africano per la genomica delle malattie infettive (Acegid) presso l’Università del Redentore. Sono diventati la prima analisi di Sars-CoV-2 in Africa, segnalando il contributo del Continente al crescente corpus di prove globali per comprendere il comportamento del virus al di fuori della Cina. “Siamo passati dall’essere spettatori a collaboratori e giocatori nel campo della genomica delle malattie infettive”, dice a “The Scientist” Christian Happi, direttore Acegid di Ede, in Nigeria, che ha guidato lo sforzo di sequenziamento.

“Sia che lo strumento sia utilizzato per epidemie di malattie o sorveglianza di routine, ora abbiamo la capacità di eseguire il sequenziamento all’interno del paese, che è stato tradizionalmente fatto attraverso collaborazioni con laboratori al di fuori dei paesi”, continua Chikwe Ihekweazu, (direttore generale del Centro per il controllo delle malattie della Nigeria, con sede ad Abuja): “È la dimostrazione che che i Paesi africani hanno le capacità di monitorare la progressione di un’epidemia di malattie infettive in tempo reale per comprenderne i modelli di trasmissione. La capacità dell’Africa di mettere in sequenza i propri casi Covid-19 dimostra che i paesi della Regione hanno investito in capacità diagnostiche”, afferma Ihekweazu.

L’Africa Center for Disease Control (Cdc) sta incoraggiando i paesi che hanno la capacità di sequenziare i propri campioni a farlo, mentre quelli che non riescono possono inviare i loro campioni ad istituzioni come Acegid. Africa Cdc afferma che 4.871 casi totali di Covid-19 sono stati segnalati in 46 paesi africani con un totale di 152 decessi e 340 recuperi al 30 marzo. “Acegid ha abbastanza esperienza e attrezzature per sequenziare tutti i casi confermati dall’Africa fino ad ora, ma avrebbe bisogno di più reagenti e personale aggiuntivo per supportare focolai più grandi”, afferma Happi. Ogni sequenziamento costa circa $ 600 US. Il centro ha ricevuto le sue prime attrezzature e personale a gennaio 2014 da un investimento della Banca mondiale di 8 milioni di dollari Usa che faceva parte di un pacchetto da 165 milioni di dollari per 19 istituti di istruzione superiore specializzati in iniziative Stem in otto nazioni dell’Africa occidentale.