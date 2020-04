La Fase 2 dei bambini avrà regole a seconda della fascia di età: «Sono meno colpiti ma contagiosi»

Via libera alla passeggiata con i genitori, ma senza avvicinarsi ai coetanei. Gli adolescenti dai 14 ai 18 anni potranno girare da soli . Ma niente capannelli e mezzi pubblici e obbligo di mascherina se richiesto

Sul Giornale le parole di Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria e direttore di Pediatria generale e malattie infettive all’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Fa parte del Comitato tecnico scientifico che aiuta il Governo e si esprime su come potrà essere la Fase 2 per bambini e ragazzi.

«Bisogna adottare tutta la prudenza possibile. Non sappiamo mai a quali rischi sono esposti gli altri, non sappiamo se sono in una fase dell’infezione in cui non hanno sintomi ma possono contagiare gli altri, non sappiamo se quel bambino che gioca con l’amichetto abbia un nonno a casa e se questo bambino poi possa infettare il nonno».

Saranno fondamentali, per lui, le mascherine, soprattutto per il prossimo anno scolastico, dai tre anni in su.

«Il loro uso andrà regolamentato. Ma se un bambino sta all’aria aperta al parco e si rispetta il distanziamento fisico non ha bisogno della mascherina, se va a trovare il nonno sarà il caso che la metta lui, il nonno o tutte e due».

I bambini sono poco colpiti dal virus, ma sono trasmettitori come gli adulti.

«A livello nazionale quelli tamponati sono poco più di duemila e fatte rarissime eccezioni con patologie pregresse, hanno sintomi lievi, assenti o moderati. Ma il discorso della contagiosità vale anche per loro».

Giusto pensare di farli uscire di casa dopo una quarantena così lungo, ma con moderazione e tanti accorgimenti, anche in base alle diverse fasce di età.

Via libera ai neonati in passeggino con mamma, papà o fratelli a portarli a spasso. Così come dei piccoli fino a tre anni. Più difficile sarà gestire i bimbi fino a sette anni, che sono più vivaci e dovranno essere tenuti lontani dagli altri bambini. Potranno giocare solo con i fratellini.

I ragazzi dai 7 ai 13 anni potranno circolare con i propri genitori, purché non si avvicinino ai coetanei incrociati al parco o in strada.

«Chiaramente non sarà pensabile l’aggregazione di un gruppetto di bambini che stanno insieme o che giochino a pallone al parco, almeno in questo momento. Ma il papà può giocare con i figli in uno spazio isolato lontano da tutti».

Gli adolescenti dai 14 ai 18 anni potranno girare a piedi, in bicicletta o di corsa, senza controllo di un adulto. Ma niente capannelli e, nelle regioni che lo richiedono, dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina e stare lontani dai mezzi pubblici. Dovranno privilegiare parchi o impianti sportivi raggiungibili a piedi.