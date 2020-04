“Just chillin… o’ cazz!”: Leclerc si scopre napoletano al volante (VIDEO)

Il pilota della Ferrari aveva una fidanzata napoletana, e si è sentito. Durante una gara virtuale alla Playstation contro l’inglese Ilot perde e risponde in dialetto

Un monegasco che parla in inglese e impreca in napoletano. Charles Leclerc al volante, anche se quello della Formula 1 virtuale, diventa trilingue.

Il pilota Ferrari (che in passato ha avuto un flirt con una ragazza napoletana), impegnato in una gara a distanza alla Playstation sulla pista di Silverstone contro Callum Ilot, non ci sta a perdere. E quando il rivale britannico vola verso la vittoria e lo sfotte dicendogli di rilassarsi, Leclerc risponde testuale: Just chillin? Just chillin o’ cazz!”