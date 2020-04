Il prefetto di Napoli: «Il virus ha sfatato i luoghi comuni. I napoletani sanno essere disciplinati»

Intervista al Mattino: «E’ indispensabile non abbassare la guardia e rispettare le regole. Non tollereremo alcuna irresponsabilità. Le mafie sono al primo punto della nostra agenda»

Il Mattino intervista il prefetto di Napoli, Marco Valentini. Si dice ottimista sulla ripresa. Ci sarà sicuramente, ma adesso bisogna continuare a tenere la guardia alta. E loda i napoletani per come hanno reagito alle misure di contenimento. Il dramma della pandemia, dice,

Bisogna continuare su questa strada.

«Mai come adesso, in questa fase determinante per l’evoluzione generale, è indispensabile non abbassare la guardia e rispettare le regole. Saremo inflessibili e non tollereremo alcuna irresponsabilità».