Gattinoni: «L’Ospedale in Fiera a Milano? È come la Corazzata Potemkin per Fantozzi»

L’Ospedale nella Fiera di Milano? Dopo la bocciatura di Barbacetto incassa anche quella di Luciano Gattinoni, esperto mondiale di terapie intensive e rianimazioni. In un’intervista al Fatto Quotidiano, lo definisce «una cosa che fa ridere i polli».

Gattinoni motiva le sue parole numeri alla mano.

«Tenga presente che per una terapia intensiva serve un infermiere ogni due letti. Da accordi sindacali

in Italia per averli su 24 ore servono 7 infermieri ogni due letti (in altri Paesi si può scendere a 6,5 o a 6 ma non cambia molto): per un reparto con 100 posti fa 350 infermieri. I medici? Uno ogni 5 letti, sei medici per 24 ore, il che significa 120 medici. Ripeto: questo per 100 posti, non per duecento o cinquecento».