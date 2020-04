Ferlaino: «I giocatori sono strapagati, quanti sono decisivi? Messi non lo è, Maradona lo era»

Il Corriere dello Sport, a firma Antonio Giordano, intervista Corrado Ferlaino prossimo agli 89 anni. L’ex presidente del Napoli parla delle sue giornate in questi giorni di emergenza, e anche del calcio e del suo sviluppo dopo questa pandemia.

Dice

c’è stata un’escalation paurosa, con calciatori che guadagnano molto più di quanto guadagnino i loro presidenti. E come è possibile che ciò accada? Mi aspetto ripercussioni per il Paese sotto il profilo finanziario, la ripresa sarà lenta e faticosa, e in assenza d’una presa di coscienza, nulla nel calcio sarà immediatamente come prima».

«La rovina è dietro la porta, perché la ragionevolezza durerà un attimo. Poi, tranne per chi ha già dimostrato lungimiranza, si tornerà a correre verso l’acquisto più costoso, il contratto più elevato, i bonus più invitanti. Il sistema è corroso da dentro, ci sono procuratori – e a me non stanno simpatici – che giocano su più tavoli, perché vivono di provvigioni e ogni cessione muove capitali. E a loro non interessa altro che spostare i propri assistiti».