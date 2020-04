Esplosione in piena notte al Vasto: distrutta una salumeria

Coinvolte anche due auto e due motorini, lievi danni alle abitazioni. Due anni fa saltò in aria un bar-tabaccheria

Un forte boato ha agitato la notte di centinaia di famiglie: nemmeno l’epidemia attuale purtroppo è riuscita a distogliere quelli che sembrano a tutti gli effetti intenti criminali. Intorno alle 3.30, c’è stata una violenta esplosione in via Ferrara poco prima del civico 80, nel quartiere Vasto-Vicaria, a poche centinaia di metri da un ingresso della Stazione Centrale. Il bersaglio è una salumeria appartenente a G. M. residente nella stessa strada. Sono stati causati ingenti danni anche a due auto e due motorini che sostavano lì. Pochi minuti dopo l’esplosione si sono recate sul posto due pattuglie dei carabinieri che hanno chiuso la strada al transito ed effettuato i primi rilievi del caso. Danneggiate lievemente anche le abitazioni circostanti.

Se dovesse trovare conferma l’ipotesi di un ordigno, non sarebbe la prima volta che in questa zona si verifica un episodio simile. Lo stesso atto intimidatorio era stato messo in atto già nel luglio 2018, sempre in via Ferrara. A farne le spese, in quella situazione, fu un bar-tabaccheria.