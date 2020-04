Dialogo tra Montalbano e Livia sull’amore ai tempi del Coronavirus

Hai letto la Aspesi? Dice che in questo tempo di morbo le relazioni amorose – soprattutto a distanza – subiranno delle battute d’arresto…

La jurnata eri passata fitusa con chelle timpa che s’eri facta come nu febbruaia ad aprili e cu chilla granni camurria del Carogniaviria che pariva non vulisse finiri mai co omnia chella fecchianiusa che si rincurrivana commo picciotta sbirrusi.

Muntilbano si eri cunzata nu puca de tavula con picca e nenti: nu pania di grani cu i suttacita e furmaggia di capri che li avivi purtata Catarelli: il vini chilla ci stavi simpra, russa commo le campania della Sicilie occidentali in istati.

Mintra stavi pi purtarse il primma morsa in bucca principai a sunari il malitta tilifona: e Muntilbano pinsai che macari eri culpa dell’intelliginza artificiali di qualichi alguritma o dei dattarumma.

“Muntilbano sugno… “.

“Salvo sono Livia… “.

M: “Cara, stavo per chiamarti… “.

L: “Ma ho chiamato io te: come stai?”.

M: “Commo stiva accussì stonga… “.

L: “Non passa per ora: hai sentito cosa ha detto Borrelli?”.

M: “L’havio ‘ntisa”.

L: “E cosa pensi?”.

M: “Pinsa che nianche lura sanna chi psicia pigliari”.

L: “Ma tu credi che cambierà qualcosa dopo?”.

M: “Livi arrivamma a chista doppa e poia ni parlamma”.

L: “Hai letto la Repubblica, c’era un articolo della Aspesi sul cambiamento delle relazioni amorose al tempo del Coronavirus… “.

M: “Non havio havuta il tempa di liggirla: che diciva?”.

L: “Dice che in questo tempo di morbo le relazioni amorose – soprattutto a distanza; nota mentale malinconica di Livia – subiranno delle battute d’arresto… “.

M. “Ma pirchia la Aspesi non si facia le mentulas suas: non havi da spardiarsi le sue curna?”.

L: “Ma Salvo Natalia Aspesi è una signora giornalista esperta nelle faccende di cuore…. “.

M: “Ma a mia chilla che mi diciano cosa succeda in casi mia e commo mi divo cumpurtare mi fanno girari i cabasisa”.

L: “Ma lei faceva un discorso generale ed astratto… “.

M: “Ma allura si poti candidari in Parlaminta e fari li leggi… “.

L: “Sei il solito scontroso, Salvo: non capisci che in questo tempo anche il nostro rapporto è in pericolo?”:

M: “E pirchia tu accunusci alla Aspesi?”.

L: “No, volevo dirti che noi con ci vediamo da un mese e mezzo… “.

M: “Va bine, ma io che culpa ne havi si scuppiaia la pandimia… “.

L: “Sì, ma due amanti non possono stare tanto lontani… “.

M: “Livi, ma tu mi voli diciri qualichicosa?”.

L: “No, commissario, non vogli dirle niente: io constatavo”.

M: “Ma a mia la costata non mi piaci… “.

L: “Ma tu sei peggio del virus quando ti ci metti”.

M: “Ma sei tu con la tua amica Aspési che hai cominciato”.

L: “Salvo si dice Áspesi… “.

M. “Commo si dicia si dicia simpri Natalia ia”.

L: “Sei il solito bambino dell’asilo”.

M. “Ma quali asilia e asilia: io mi stavi per mittiri a tavula e tu mi acchiamma e invici di dicirici qualichi cusa delle cuse nustre tu mi parla dell’Áspesi… “.

L: “Ma era un argomento come un altro di conversazione… “,

M: “E allora pirchia non mi parla di Michilia Sirra o di Paoli Rumizza?”.

L: “Ma perché per la nostra situazione afferiva di più il pezzo dell’Aspesi”.

M: “Ma a mia già mi firria la tista sinza che mi dibba affiri altira cusa”.

L: “È inutile sei greve e scostante: a volte mi chiedo come facciamo a stare assieme”.

M (iastimmanna): “Ma tibi viraminta faci?”.

La linnea caddi non si sapi pirchia: ma fici na rumorata similia ad un timpuralia istiva…

“E’ inutilia – pinsai Muntilbano – le fimmine non volino camurriia: volino sulo scatafasciarte i cabasisa… “.

Muntilbano riprisi a mangiarse il picca e nenti che s’eri appriparata: ma mangiavi sinza sapuri…

“Managgia all’Aspesi e a chi la criata!”.