Dialogo tra Montalbano e Catarella sulla Pasquetta

“Ma oggi che juorna è?”. “Pasquette, lo havvimma già ditta”. “Allura caccia la pizze di paste che si sugno facta le una postea meriggia”.

C’eri nu suli che spardava li pietra ma nun si putiva asciri pirchia c’ira il loccodauna. Ma Muntilbano e i su homina erino in toura pirchia havino da cuntrullari che le pirsona si ini stissiro alli lura casi.

Ci stevi una cusa chiù camurriosa di faciri la Pasquette in divise sinza ginta atturna e nun puteri nianche pigliari nu puca de suli?

Muntilbano eri cu Catarelle e facivano custa custa omnia Marinelle pi vidiri si c’irano picciottazza che si facivino il bagna. Mintre a Fatia e Augella, Galla egli altira eri tuccata la campagne.

“Dutturi, dutturi, ma quanno finiscia sta camurria?”.

Muntilbano: “Catarè, finiscia quanno vincimma cu o viria”.

C: “Ma ‘o verus è fitusa assaie… “.

M: “Stamma nella mana delli scientiata, delli pulitica e delli managgerra”.

C: “Ma a mia i managgerra non mi piacciana”.

M: “Macari a mia: ma noi havimma da fari sula il nustro duveri per l’altira”.

C: “Ma vuia s’incazze se lia dica na cusa?”.

M: “Tu dicilla e puia io addicida se mi incazzi o mina… “.

C: “Io comunqui havia fatta la pizza di paste per quanno ci veni famma”.

M: “Catarè, ma nuia simma in sirvitia”.

C: “Ma s’incazza se lia dica n’altira cusa?”.

M: “Dimmia toda e poi vidia se cuntinua a incazzarme”.

C: “Io havias purtata cu mia macari na suprressata frisca, il pruvulona dulcia, gli asparaga ed il casatiella… “.

M: “Catarè, ma nuia nun stamma annanna campagne campagne o sul Munta Pillegrina”.

C: “Sissi, ma nuia havimma da luttari macari cu la murtia buttana”.

M: “Macari havia rationa”.

Da luntana come nu miraggia ci stavina du vicchiareddria cu i custuma da mari che stavina sulla playa e che si pigliavina il suli…

A Muntilbano partirana na siquenzia di biastime e sclamaie: “Ecce i picciottazza!”.

Vutai abrupta la machine e si dirissi virso i nunna. Si firmai, ascinetti e annai virso i bagnanta.

“Boni jurnata signura, il cummissario Muntilbano sugno, lo sapino che non potino stari sulla playa, hodie non è pirmisso pirchia ci stavi la quarantina”.

I du vicchiareddra si vutarono a leggia, lo taliarana eppoia si rimisiro a pigliari lu suli.

La siquela di biastimme di Muntilbano addivinna profluvia e Catarelle che ci stavi accanta circavi di calmarla e visto che i vicchiareddra continuavana a stari commo du sarcofaga ncoppa la rina circai di parlarla iddo.

“Signuri vicchiareddi, sugna l’aginta scilta Catarelle… “.

E mintri parliva uni di chilla si vutai e gli dicitta: “E chi ti havi scilta?”.

Allura macari Catarelle principiai a bistimmiari: ma nu nerino biastime cuntra la divinitate ma cuntra la natura e la murtia buttana.

“Che havimma da fari, dutturi?”.

“E che vuoi che facimma? Chista sugno commo le sfingia: sugno comme la Sacra Sindona”.

C: “Ma nun murette Sindona?”.

M: “Sissi sulli pontia delli frata nira a Londonna”.

C: “Ma non si accapì chilla che lo uccidetta?”.

M: “Si pinsa sia stata la maffia”.

C: “Ma per le Sindona accà che vulimma faciri?”.

M. “Nun lo sapia Catarè: havimma sula da spardarcia il timpa se ci parlamma”.

C: “Ma macari i vicchiareddra havina da rispittari la liggia”.

M: “Catarè commo diciva cicironna o chi per idda, “summu iusse, summa ingiurie”.

C: “E nuia ai vicchiareddra nun li vulimma ngiuriaria”.

M: “La viti li havia macari ngiuriata”.

C: “Ma allura che facimma?”.

C: “E la supressata e li rista?”.

M: “Magnammacia primma la pizze: si poia ci rista na guna ci mittimma il rista”.

C: “Bona Pasquette dutturi”.

M: “Macari a tia Catarè”.