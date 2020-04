Corsport: Zielinski e Fabian Ruiz intoccabili per Gattuso

Zielinski e Fabian Ruiz, i due centri di gravità su cui Gattuso ha deciso di impostare il suo Napoli, come riporta oggi il Corriere dello Sport. «Vietato toccarli» è il virgolettato riportato del tecnico che li considera intoccabili, sempre che questo sia possibile in questa strana stagione.

Anche la società condivide il punto di vista dell’allenatore ed è al lavoro da tempo per rinnovare i contratti e prolungarli blindando i due calciatori. Impresa ancora non conclusa purtroppo per alcune divergenze di opinioni. Per Zielinski è infatti pronto pronto un contratto fino al 2025 con una clausola da 100 milioni, considerata un po’ alta. Per Fabian resta la volontà di trovare un accordo tra le parti anche se dalla Spagna continuano a pressare per un suo ritorno