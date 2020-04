Ronaldo alla festa di compleanno del nipote durante la quarantena (VIDEO)

Il campione portoghese della Juve e stato immortalato in un video mentre festeggiava con altre 20 persone nonostante il divieto

Scoppia una nuova polemica sul calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo e sulla compagna Georgina. I due, dopo la foto che li ritraeva a spasso per le vie di Funchal, sono stati immortalati questa volta in un video di festeggiamenti per il nipote di CR7 con altre 20 persone, il tutto mentre il premier portoghese ha prorogato lo stato di emergenza fino alla fine di maggio