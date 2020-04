Braconaro (Comitato Figc): “Il rischio zero non c’è. Protocolli per ridurre al minimo i contagi” 

In diretta a Radio Kiss Kiss ha parlato Francesco Braconaro, componente del comitato medico scientifico della Figc. Ha parlato del protocollo redatto in vista della ripresa degli allenamenti.

“Il protocollo è stato redatto in una ventina di giorni, prendendo in considerazione tutte le criticità. L’obiettivo è uno solo: tutelare la salute di atleti e addetti ai lavori. Questa è stata la linea guida tenuta in questa commissione. Questi protocolli saranno aggiornati in maniera progressiva sulla base di evidenze medico-scientifiche. Anche noi dovremo essere pronti ad aggiornare, modificare, attualizzare nello specifico momento questi protocolli”.