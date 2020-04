«Basterà che il 1° luglio un calciatore in scadenza andrà in tribunale e si bloccherà tutto»

Su La Stampa una riflessione sul problema dei calciatori in scadenza di contratto. Tra cui Mertens che secondo il quotidiano sta trattando con l’Inter

La Stampa si sofferma sui giocatori in scadenza di contratto. In Serie A sono 56 – ci sono anche Callejon e Mertens. Mertens che La Stampa dà in trattativa con l’Inter. Ma ci sono anche Cavani e Thiago Silva, Willian, Pedro e Giroud del Chelsea, Lallana del Liverpool.

Non è detto che la soluzione di prolungare d’ufficio tutti i contratti, se si dovessero giocare i campionati e le coppe a luglio e agosto, venga accettata facilmente. Serve un intervento della Fifa, ma gli esperti di diritto sottolineano come un accordo del genere possa anche bloccarsi facilmente: basterà l’opposizione di un giocatore, che reclamerà in un tribunale i propri diritti di veder concluso il contratto con il club, e si rischia il cortocircuito totale.