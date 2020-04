Acerbi: “Non credo che stare tre mesi in ritiro sia la soluzione più opportuna”

Il difensore della Lazio a Radio Anch’io Sport: “Spero che finisca questo campionato il prima possibile, con tutte le sicurezze possibili. Senza contatto non è calcio. Non posso far fare gol un avversario perché non posso toccarlo”

Il difensore della Lazio, Francesco Acerbi, ha parlato a Radio Anch’io Sport.

“Sono tutte ipotesi, ma è un po’ difficile perché poi c’è l’Europeo. Io spero che finisca questo campionato il prima possibile, con tutte le sicurezze possibili, per poi partire con il prossimo magari il 31 settembre giocando a Natale. Se non potrà esserci contatto non è calcio, vanno bene tutte le precauzioni e il no agli spettatori. Ma non posso far fare gol un avversario perché non posso toccarlo, sarebbe un altro sport”.