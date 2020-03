Uefa contro Fifa: idea Champions estiva in concorrenza al nuovo Mondiale per club

Gli ultimi posti vuoti del calendario internazionale fanno gola al governo del calcio: l’idea è trasformare le amichevoli di lusso in torneo “istituzionalizzato”

Lo slot estivo fa gola al governo del calcio. La Uefa non vuol restare indietro nella gara ad occupare il calendario, e starebbe considerando la possibilità di lanciare un nuovo torneo estivo per club per rispondere al nuovo Mondiale per Club FIFA che partirà nel 2021.

Lo scrive il “Daily Mail”, spiegando come la nuova competizione sarebbe un’evoluzione dell’attuale International Champions Cup, cioè il torneo di amichevoli internazionali in piedi dal 2013. L’idea è riproporre le amichevoli di prestigio in formula torneo, con una partecipazione sulla base delle classifiche dei campionati nazionali, o su invito, magari facendolo disputare negli USA, o in Asia.

Il nuovo “Mondiale per Club” estivo della FIFA prevede la partecipazione di 12 club europei e l’Uefa punta su una partecipazione maggiore per invogliare le società.