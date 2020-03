Sky spiega perché non si può trasmettere in chiaro (sempre che si giochi)

La risposta a Spadafora: «La Lega aveva opposto impedimenti legali e normativi che non consentivano a Sky questa soluzione. I vincoli e i limiti permangono»

Sky spiega perché non si può trasmettere in chiaro.

È tutto da vedere se domani si giocherà il campionato di Serie A. Il sindacato dei calciatori ha chiesto lo stop. Intanto il ministro Spadafora ha insistito per la trasmissione in chiaro dell’eventuali partite. Sky gli ha risposto ancora una volta, come riportato da CalcioeFinanza.

“Da giorni – replica una fonte di Sky Sport all’ANSA – era uscita la disponibilità a dare in chiaro su Tv8 la partita Juventus-Inter, per venire incontro agli appassionati di calcio in questa fase così delicata, ma la Lega Calcio, peraltro con molte ragioni, aveva opposto impedimenti legali e normativi che non consentivano a Sky questa soluzione. Questo era e questo rimane: i vincoli e i limiti permangono”.