Coronavirus, Tommasi (Assocalciatori): «Serve altro? Fermiamo il campionato»

Dopo la chiusura della Lombardia e di undici province, scrive su Twitter e chiede lo stop alla Serie A che intanto domani sera potrebbe andare in chiaro in tv

L’ultimo decreto del governo, di stasera, che chiude la Lombardia e undici province, è la ulteriore certificazione dello stato d’emergenza dell’Italia per il coronavirus. Resiste, per ora, il calcio che domani sera giocherà a porte chiuse (e forse le partite in chiaro: il ministro Spadafora è tornato all’attacco e si attende l’ok di Sky). ma quanto potrà durare? Poco, pochissimo sempre che domani sera giochi.

La notizia del decreto è stata commentata così da Damiano Tommasi numero uno del sindacato calciatori: lui vuole firmare il campionato.