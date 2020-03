Sarri: “Stop campionato? Faccio l’allenatore, mi sto adeguando. Non abbiamo la sensazione della paura

Il tecnico bianconero: “Giusto togliere due ore di svago alle persone a casa o far rischiare qualcosa agli addetti ai lavori? Ci vorrebbe valutazione del rischio che non ho”

Ieri la Juventus di Sarri si è imposta sull’Inter di conte per 2 reti a zero. Nel post partita, il tecnico bianconero ha parlato anche dell’emergenza Coronavirus e del possibile stop al campionato.

“Se c’è una categoria che mi fa paura sono i tuttologi. Io faccio l’allenatore e posso parlare di argomenti attorno al calcio. La mia conoscenza è molto limitata su cosa sarebbe giusto fare. L’unica cosa che mi sono domandato è se è giusto togliere due ore di divertimento e di svago alle persone che sono in casa o far rischiare qualcosa agli addetti ai lavori. Ma ci andrebbe una certezza sulla valutazione del rischio che le mie conoscenze non mi danno. Io faccio l’allenatore e mi sto adeguando. Noi andiamo a giocare a calcio e la sensazione della paura non ce l’abbiamo”