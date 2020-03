Petagna: “Oggi non ha vinto nessuno. Il calcio deve essere messo da parte”

Il calciatore della Spal ha segnato il gol decisivo contro il Parma, ma su Instagram si è schierato a favore dello stop al campionato: “La salute di tutti al primo posto. Poi torneremo a giocare”

Dopo la vittoria della Spal contro il Parma e il gol che ha deciso la partita, Andrea Petagna si è sfogato su Instagram. Il calciatore non sembra affatto contento di essere sceso in campo in piena emergenza sanitaria da coronavirus.

Sul social ha scritto che oggi la squadra ce l’ha messa tutta, battendosi per vincere. Dice di essere contento del gol, ma che, in definitiva, non ha vinto nessuno.

“In questo momento di difficoltà il calcio deve essere messo da parte. La salute di tutti al primo posto. Poi torneremo a giocare”.