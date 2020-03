Per la Lega si può tornare in campo il 2 o il 16 maggio

Oggi le posizioni dei club verranno riportate alla Uefa. Al lavoro gruppi di club per fare valutare le perdite e fronte ai problemi economici.

Con la video conferenza di ieri la Lega dei club di serie A ha ribadito la volontà comune di portare a termine il campionato. La posizione verrà portata oggi alla Uefa dal presidente De Siervo, ma perché il campionato possa terminare è necessario lo slittamento dell’europeo. L’idea resta quella di chiudere tutto entro il 30 giungo, ma resta l’incognita virus e si potrebbe dover sforare. In questo caso si dovrebbe lavorare a tutta una serie di decisioni collaterali, prima fra tutte il prolungamento dei contratti dei calciatori in scadenza.

Gravina ieri ha confermato che resta in piedi anche la possibilità di terminare il campionato con playoff e playout.

Per i calciatori è arrivato lo stop ufficiale degli allenamenti fino al 30 marzo, poi ogni società in accordo con i medici potrà stabilire il da farsi.

Dalla settimana prossima al via una serie di tavoli di lavoro già individuati dai presidenti per organizzare gli aspetti economici. C’è innanzitutto da valutare le perdite, poi da capire l’ammontare del risarcimento richiesto dalla Uefa per lo slittamento di Euro2020