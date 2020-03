Ora Juve e Inter devono perdere per forza, o non entrano più nel calendario

Napoli-Inter rinviata è il punto di non ritorno. La Gazzetta dello Sport: non ci sono più date per i recuperi, o si fanno eliminare da una coppa o ci si accavalla con la Nazionale e gli Europei

Non è più un “rischio caos”. E’ già il caos. Con il rinvio delle semifinali di ritorno di Coppa Italia Inter è Juventus sono già fuori dal calendario. Lo spazio per recuperare è finito, caselle piene. In pratica, ora, la Juventus e ancor di più l’Inter devono perdere per poterci rientrare. Farsi eliminare da una competizione, che sia Champions, Europa League o – appunto – Coppa Italia. Altrimenti le date andranno ad accavallarsi con la Nazionale e gli Europei. Napoli-Inter rinviata è il punto di non ritorno. Secondo il “calcolo” della Gazzetta dello Sport, infatti, “se venissero confermate le anticipazioni, la Juve lunedì 9 dovrebbe giocare contro la Juve (a porte chiuse). Poi venerdì 13 a Bologna, martedì 17 con il Lione in Champions League, sabato 21 con il Lecce. Poi ci sarà la pausa per le nazionali. In aprile sabato 4 Genoa-Juve, poi doppio impegno (eventuale Champions e campionato) o doppio turno di Serie A settimanale fino a fine mese. Anche a maggio tra campionato, eventuale Champions e Coppa Italia le date sono esaurite”.

Peggio ancora sta l’Inter. “Se contro i bianconeri giocherà lunedì, poi giovedì 12 dovrà affrontare il Getafe in Europa League, pochi giorni dopo impegno contro il Sassuolo e giovedì 19 il ritorno contro il Getafe. Marzo si completerebbe con il match contro il Parma, prima della sosta nazionali. Se andasse avanti in Europa, in aprile e maggio la squadra di Conte dovrebbe giocare praticamente ogni tre giorni. Al momento, quindi, è impossibile ipotizzare dove inserire il recupero con la Samp e la semifinale di Coppa Italia”.