Messaggero: Coronavirus, Norimberga chiede di annullare Germania-Italia

La notizia è stata pubblicata ieri dalla Bild. Il timore sono i tifosi che raggiungerebbero la Germania dall’area a rischio del Norditalia

Con lo slittamento delle giornate di campionato necessario al recupero delle partite saltate lo scorso weekend, la pausa per la Nazionale ci sarà dopo il weekend del 21 e 22 marzo. Solo dopo quella data si disputeranno le amichevoli delle nazionali e i play off di Nations League per assegnare gli ultimi posti per Euro 2020.

Il Messaggero, però scrive che non è detto che l’amichevole tra Italia e Germania venga disputata. Sembra infatti che Norimberga, sede della partita, non voglia ospitare gli italiani. Una portavoce del comune tedesco ha dichiarato:

«Sulla base delle informazioni che abbiamo allo stato attuale, la città di Norimberga è a favore di una disdetta della partita fra i due Paesi. Ci si aspetta infatti che molti fans verrebbero proprio dall’area a rischio del Norditalia».

Una notizia non confermata, ma riportata dall’edizione online della Bild.

Il Messaggero scrive anche:

“un altro esponente comunale, Peter Pluschke, ha garantito che la città non ha ancora dato alcuna indicazione per far saltare la partita, aggiungendo che nel giro di una settimana la situazione relativa all’epidemia potrebbe anche essere cambiata. La Nazionale giocherà un’altra amichevole di lusso, a Wembley congtro l’Inghilterra venerdì 27, e anche gli inglesi hanno mostrato nei giorni scorsi cautela senza mai spingersi però ad ipotizzare la disdetta dell’evento”.