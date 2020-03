Marotta: «In Lega serve una guida super partes, non esistono solo i diritti tv»

«Fino a pochi giorni fa è stata preparata una partita che poi è stata interrotta. Non da un fatto imprevedibile ma da quanto già saputo a inizio settimana. Non è possibile che i nostri giocatori giochino nove partite a maggio, significa rischio di infortuni, modulare gli allenamenti in modo molto difficoltoso. Sono riflessioni che mancano all’interno della Lega».

«Io non sono qui per chiedere la testa di chicchessia. Io sono qui per tutelare una regolarità del campionato, che si evince anche dal fatto che tutte le squadre devono disputare in un arco ristretto le stesse partite, non dovendo recuperare a fine anno. Io contesto il modo. E’ vero, c’è una grande emergenza. Ma dobbiamo convivere con il nostro mondo che tra l’altro fa solo del bene alla nostra gente. Dà momento di spensieratezza a chi è costretto a stare in casa».

Marotta si è detto favorevole a recuperare Juventus-Inter il 9 marzo. Come da ipotesi che sembra circolare da ieri sera.

«E’ un’ipotesi che ho appreso dai media ed è già un’ipotesi di buon senso. Ma voglio vedere in assemblea anche le altre due ipotesi che si faranno»