Ma la Bundesliga resta in campo per un altro weekend

Si fermano tutti, persino la Uefa e la Premier, ma la Bundesliga no. Si fermerà, al futuro: da martedì prossimo stop del campionato per la pandemia da coronavirus, ma questo weekend è ancora salvo.

La decisione quantomeno anticlimatica – se non illogica – della Bundesliga è ovviamente soggetta in queste ore a forti pressioni: insomma, si lavora ad uno stop immediato.

Il tono delle reazioni è perfettamente rappresentato dal tweet del centrocampista del Bayern Monaco Thiago Alcantara: “Questa è follia. Per favore smettetela di scherzare e tornate alla realtà. Siamo onesti, ci sono priorità molto più importanti di qualsiasi sport”.

This is crazy. Please stop fooling around and land on reality. Let’s be honest, there are much more important priorities than any sport.

