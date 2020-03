L’Equipe: la Uefa fermerà le coppe e posticiperà gli Europei al 2021

Per il quotidiano francese l’annuncio sarà dato al termine della videoconferenza di martedì prossimo. Stasera intanto si gioca l’Europa League

Oggi la Uefa ha preso tempo. Stasera, incredibilmente, si giocheranno le gare di Europa League. Una scelta da scellerati. Secondo L’Equipe, la settimana prossima la Uefa – ha convocato una videoconferenza con i propri delegati per martedì prossimo – annuncerà il rinvio di un anno dei campionati europei e lo stop a Champions ed Europa League. Secondo il quotidiano sportivo francese, la Uefa così prenderà tempo per fare – si spera – concludere le due coppe e far terminare le gare di qualificazione all’Europeo. E i campionati nazionali, ricordiamo che al momento sono stati fermate la Serie A e la Liga.