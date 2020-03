Il Napoli segue la Lazio e (com’era ovvio) rinvia l’inizio degli allenamenti

L’attività sportiva è sospesa fino a data da destinarsi. La data di ripresa verrà stabilita in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria

È rientrata la fuga in avanti di Napoli e Lazio. Dopo il dietrofront del club di Lotito, anche il club di De Laurentiis – con un comunicato – ha annunciato che

l’attività sportiva è sospesa fino a data da destinarsi. La data di ripresa delle sedute di allenamento verrà stabilita in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in materia di diffusione del Covid 19.

Ovviamente gli allenamenti non riprenderanno in settimana. Sarebbe stato francamente impensabile vista la situazione. Il calcio in questo momento può solo aspettare. Non rientra tra le priorità della vita sociale. Tornerà ad esserlo quando – si spera al più presto – si tornerà ad assaporare quella che possiamo definire normalità. Ossia una situazione in cui ogni giorno non abbiamo notizie di 600 vittime su tutto il territorio nazionale.