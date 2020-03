Il fratello di Higuain: «Rispetto per Gonzalo, nostra madre deve fare le chemio»

Lo difende dopo le polemiche legate alla sua partenza per l’Argentina con un jet privato. Ha abbandonato la quarantena

In difesa di Gonzalo Higuain interviene il fratello Nicolas. Al quotidiano argentino La Nacion i familiari fanno sapere che “vuole stare con lei per accompagnarla durante il ciclo di chemioterapia a cui si sta sottoponendo”. Il fratello Nicolas ha spiegato: «nostra madre ha un cancro da quattro anni e non fermerà la sua lotta contro la malattia. Chiediamo un po’ di rispetto e di considerazione».

La “fuga” di Gonzalo Higuain ha destato molto scalpore. Non sono mancate le polemiche. Higuain è volato in Argentina con un jer privato, si è presentato all’aeroporto con il certificato di negatività al coronavirus.