Gazzetta: Juve in quarantena e tamponi per tutti

Dopo la positività di Rugani la squadra si è rinchiusa al J Hotel, non è escluso che ci siano altri casi, considerate le caratteristiche di propagazione del virus

Dopo la notizia arrivata ieri in sera del calciatore della Juve Rugani positivo al coronavirus sono scattate le misure di emergenza, oltre all’ansia ovviamente. Il giocatore che aveva solo qualche linea di febbre è il primo caso in serie A. Subito dopo la notizia è stato messo subito in isolamento alla Continassa, dove resterà per 14 giorni.

La squadra si è richiusa immediatamente in quarantena,secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, al J Hotel

la società è già al lavoro per stabilire chi ha avuto contatti con il difensore. Alcuni giocatori (tra cui Bernardeschi, che lo aveva annunciato ieri sui social), avevano già scelto volontariamente di stare lontani dalla famiglia e di trasferirsi al J Hotel, la struttura attaccata al centro sportivo bianconero dove la squadra di solito va in ritiro. Adesso si ritroveranno tutti lì, in un clima surreale, non per preparare una partita ma per aspettare che passi il tempo. Gli allenamenti sono sospesi e tutti dovranno osservare il protocollo. Anche Cristiano Ronaldo, che è volato a Madeira e lì resterà finché non sarà finito in periodo di isolamento.

Parte il protocollo per questi casi e tutta la squadra dovrà sottoporsi al tampone, ma anche lo staff e chi lavora a stretto contatto con i giocatori A questo punto non è escluso che ci siano altri casi, considerate le caratteristiche di propagazione del virus e i contatti, inevitabili e frequenti, che ci sono in uno sport come il calcio.