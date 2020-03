Gazzetta: Ghoulam cerca il riscatto contro il Verona

Il terzino spera di poter finalmente tornare in campo e recuperare la condizione fisica così da poter pensare a ricominciare altrove in estate

La triste storia di Ghoulam, da terzino fortissimo e promessa del Napoli a eterno infortunato. Gli ultimi due anni non sono stati affatto semplici per l’algerino, come scrive la Gazzetta dello Sport

È dal novembre 2017, rottura dei legamenti crociati del ginocchio, che è iniziato il calvario per un giocatore che all’epoca era valutato fra i migliori terzini sinistri d’Europa. Seguì la rottura della rotula e tentativi vari di recupero che nei fatti non hanno avuto riscontri.

Con Ancelotti non è riuscito a scendere in campo con continuità e a ritrovare la sua forma, adesso invece con Gattuso sembra che la situazione si avvii alla normalità tanto che, dopo un paio di panchine, il terzino spera di scendere in campo a Verona e perché no anche contro la Spal

Per Faouzi probabilmente sarà meglio cambiare aria e trovare nuovi stimoli. Se ritroverà la condizione migliore e dalla testa caccerà fuori i cattivi pensieri, con quel sinistro preciso e potente che si ritrova può ancora tornare competitivo.