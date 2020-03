Gazzetta: Barcellona-Napoli verso il rinvio. EL e Champions decise con gara secca

L’idea sarebbe risolvere tutto in partita secca, a porte chiuse, su un campo neutro (deciso dall’Uefa). Però l’Inter ha affrontato la Juve domenica e finirà in quarantena

La Gazzetta dello Sport oggi prova a rimettere ordine nella situazione surreale del calcio europeo. Surreale perché non corrisponde alla situazione di crisi sanitaria. Ieri sono state sospese le gare di Europa League e, vista la situazione, la stessa sorte toccherà probabilmente anche al Napoli in Champions, quello che preme è trovare una soluzione, sempre che sia possibile, per fare andare avanti le Coppe

In questa gran confusione con l’Oms che dice “pandemia”, il capitolo scritto ieri è relativo all’Europa League. Si potrebbe definire storico: a causa del divieto di voli Italia-Spagna, non si giocano oggi Inter-Gefate e Roma-Siviglia. L’idea sarebbe risolvere tutto in partita secca, a porte chiuse, su un campo neutro (deciso dall’Uefa). Giovedì 19 marzo. Chi vince va a i quarti. Si può immaginare fin d’ora che sarà fatta la stessa proposta per il ritorno di Barcellona-Napoli. Però l’Inter ha affrontato la Juve domenica e finirà in quarantena. Altro che Coppe