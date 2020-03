Eysseric contro Lazio e Napoli: «Vergognoso voler riprendere gli allenamenti»

Intervista a Le Parisien: «Al Verona nessun tampone dopo la positività di Zaccagni. Sampdoria-Verona non doveva essere giocata»

Il quotidiano francese Le Parisien intervista il calciatore del Verona Eysseric. Il quotidiano scrive che Verona è a poco più di cento chilometri da Bergamo.

Parla del compagno di squadra Zaccagni risultato positivo.

“Sono stato a contatto con lui, dopo gli ho parlato, sta meglio. Da quel momento tutti siamo stati messi in quarantena ma al Verona non ci hanno fatto i testi al Covid-19. Se li facessero all’intera squadra, credo che risulterebbero 6-7 positivi. Asintomatici ovviamente».

«Sia in Italia sia in Francia hanno sottovalutato quel che stava accadendo. Dicevano che era solo una grande influenza. Anche io l’ho fatto. Ci hanno fatto giocare Sampdoria-Verona a porte chiuse, era una partita da non disputare. Dopo abbiamo saputo che diversi giocatori della Samp erano positivi».

Il giornalista gli chiede di club come Lazio, Roma, Napoli che vogliono riprendere gli allenamenti:

«È vergognoso. Non è realistico, le persone sono pazze. Quando vedi persone che muoiono ogni giorno proprio accanto a te, puoi dirti che tornerai ad allenarti? Ovvio che i club hanno interessi sportivi ed economici, questo è normale. La Lazio si gioca lo scudetto, il Napoli si è ripreso bene. Ma bisogna essere umani : non puoi pensare al calcio quando ci sono vite in gioco»