Dialogo tra Montalbano e Catarella dalla trincea, bevendo vino (alla memoria di Gianni Mura)

Si susiva onmia matina come se stissa addinta na tinda in Affriche: commo in chella pòesie de Verlaine aut eri Rimboe?

Eri commo se il troppa cavuda lo tinisse come na linzola spannata a li soli: e facive fatiche a susirisi viraminta.

Mintra aspittave che il caffia salive taliava lu mari con il suo strusciu che ura si sintiva commo quanno supra Canalia Cinqui mittivina il carosellu pubblicitaria: che pari che si sturavane le grecchie.

U mari alluccava per la mancantia dell’altira: la sua functiona primarie – chella di esseri cunfurta, pinseria, raggia –: pirdiva identitate.

U’ caffia inveci era bona: forsi si ni futtiva delle pòesie: isso haviva da fari il mesteri sua, chella di roborizzari l’homina.

Il rummore del tilefono eri simpra chiù camurriosa – per le rationes de lu mari; vidia supra – e Muntilbano annai a rispunderi a lenta.

“Esseri humani sit aut operaturi tilifoniche?”.

“Beh, viraminta nun lo saccia chia sugno?”.

“Prublema d identitate macari tibi commo lu mari?”.

“Ma io la carte d’identitate la tinga dinta la sacca dei cazuna”.

“Allura pigliala e poia mi arrichiamma”.

E Muntilbano accalai il cordialissa.

Doppo nianche na minuta il tilifono principiai a camurriari ancura.

“Cu fu?”.

“Kunga fu”.

“Brusea Lii?”.

“Manzotin?”.

“A mia mi piacia il pisci frisco”.

“A mia li partionaria”.

“E commo te li faci?”.

“Me li faci scaurati attipo ciambotte”.

“Ma il vinu bona stavi nella butta picciola?”.

“Il vinu cu la quarantina mi sperciai”.

“Havi ancura quadraginta annales?”.

“Macari: mi tinga sissante e plus”.

“Appirò te le tina bine”.

“ (cuntenta) gratia dutturi macar lia”.

Muntilbano: “Ma pirchia mi havi clamata dutturi, mi accuniscia?”.

“Io viraminta la cunuscia macari primma”.

M: “E quinni chi sie?”.

Catarelli: “Sugno Catarelli”.

M: “E chilla chi havi clamata primma chi eri?”.

C: “Uni che haviva ancura prublema d’identitate”.

M: “Ma non ci haviva la carte?”.

C: “Poia la vitte”.

M: “Catarè, ma che faci nella quarantina stavi a svacantere le dammigiana de vinu?”.

C: “Nonsi dutturi, io non stavio bibinda vina pirchia il cummissaria – chella all’imirgentia; Ricciarda – havi ditta in tilivisioni che abbasse le difisa ‘mmunitari”.

M: “E chilla il cummissaria è curnuta”.

C: “Ma lia lo sapi?”.

M: “Nun lo cunuscia, ma mi l’aggia mparata”.

C: “E allura io che havio da fari: potia biri?”.

M: “Catarè, come diciva chillu giurnaliste – che havi murta da puca – “bivita macari sinza di mia… “.