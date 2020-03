Corsport: Younes partirà in estate dopo aver rifiutato qualsiasi destinazione a gennaio

In uscita a giugno anche Llorente che ha ancora un anno di contratto e un mercato che lo guarda con simpatia

Il Napoli ha cominciato la rivoluzione della squadra già a gennaio, dopo l’arrivo di Rino Gattuso sulla panchina azzurra infatti sono ben chiare le gerarchie tra i calciatori ed anche chi, con ogni probabilità, lascerà l’estate prossima. Dopo il rinnovo di Mertens c’è da capire come si chiuderanno le situazioni di Milik e Callejon, destinati all’addio, ma, come scrive oggi il Corriere dello Sport, ci sono altri giocatori che potrebbero lasciare come Younes e Llorente, quasi mai utilizzati dal nuovo tecnico