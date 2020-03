CorSport: Ospina, Meret, sì, ma Karnezis? Non gioca da 285 giorni (mai quest’anno)

L’ultima apparizione del terzo portiere risale al 25 maggio 219. Con Ancelotti ha collezionato 9 presenze. Quest’anno non ha ancora esordito. Eppure non ha mai avuto problemi

Da quando sulla panchina del Napoli è arrivato Gattuo, tra i pali tiene banco il testa a testa tra Ospina e Meret. Ma che fine ha fatto Karnezis? Si chiede il Corriere dello Sport. Il greco, terzo portiere azzurro, compirà 35 anni a luglio e finora, in stagione, non ha mai giocato. L’ultima sua apparizione in campo risale a Bologna-Napoli del 25 maggio 2019, 285 giorni fa.

“Quasi un anno, se vogliamo. E se nella prima era Ancelotti era riuscito a collezionare 9 presenze pur essendo il terzo del novero, per il momento Karnezis non ha mai visto la porta né in campionato e tantomeno in Champions e in Coppa Italia sia con Carletto, fino a quando è rimasto in sella, sia con Rino. Problemi? Neanche l’ombra. Un professionista esemplare e valido che tra l’altro Gattuso ha sempre elogiato pubblicamente: possibile che prima o poi arrivi il premio dell’esordio stagionale”.