Zola: «Maradona non lo cambio con nessuno. Gattuso sta costruendo qualcosa»

La Stampa intervista Gianfranco Zola. Ha giocato nel Napoli dal 1989 al 1993 e Maradona lo nominò suo erede. Il tema è, ovviamente, Napoli-Barcellona. Una sfida che per i napoletani, dice, sarà affascinante perché potranno vedere chi si è avvicinato a Maradona. Per lui, però, nessun dubbio: Diego è inarrivabile.

Avere Maradona in squadra era come partire già sull’1-0, racconta.

«Nell’anno del secondo scudetto, appena arrivato a Napoli, mi colpiva come nel tunnel gli avversari pensassero solo a lui e non alla partita. Chi gli chiedeva la maglia, chi semplicemente lo guardava, eravamo già 1-0. Per non dire l’effetto su di noi: la sua sola presenza ci toglieva responsabilità».