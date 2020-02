Vigorito: “A De Laurentiis invidio i suoi 5 milioni di tifosi nel mondo”

Il presidente del Benevento al Cormezz: “Non è amato da tutti? Meglio una amante sola che tante”

Monica Scozzafava ha intervistato oggi per il Corriere del Mezzogiorno Oreste Vigorito, presidente del Benevento, rilevazione della serie B che, eccetto cataclismi, approderà in A nella prossima stagione. Il presidente prende aria e spiega di non farsi illusioni

«Senza soldi non si vince, e questo è assodato. Noi proveremo a stare a galla»

Il presidente svela il suo segreto

«Lavorare nel calcio non diventando mai come il calcio».

E qui parla dell’abitudine, negativa dei calciatori di sentirsi dei privilegiati

«Chi è al Benevento deve sentirsi “normale”, dare tutto per la maglia e per l’orgoglio. Poi so io come premiare»

Il Sud è poco rappresentato in serie A, ci sono solo Napoli e Lecce, ma non è una questione di Nord e Sud per Vigorito

«Non è una questione di Sud o Nord, ma di un calcio che non viene riformato. Di distribuzione di diritti televisivi iniqua. Di risorse che mancano e quindi di strategie finanziarie che attengono alla disponibilità del club. Poi è chiaro, le difficoltà del territorio (e ci sono) si riflettono in tutti gli ambiti economici, e dunque nel calcio».

A De Laurentiis invidia solo una cosa, i suoi tifosi, 5 milioni nel mondo e del suo non essere amato da tutti dice

«Meglio una amante sola che tante».