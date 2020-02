Varriale: Napoli tecnicamente perfetto

Il giornalista Rai su Twitter scrive che la squadra di Gattuso paga l’unica distrazione sul gol di Griezmann

Un Napoli tecnicamente perfetto quello visto in campo contro il Barcellona. E’ il commento del giornalista Rai Enrico Varriale su Twitter.

La partita si chiude in pareggio. Per il Napoli la prodezza di Dries Mertens, per il Barcellona gol di Griezmann. Una distrazione, l’unica, secondo Varriale, pagata dagli uomini di Gattuso. Con l’handicap della clamorosa occasione gol fallita da Callejon.

Finisce 1-1.

@sscnapoli

tatticamente perfetto va in vantaggio con la prodezza di

@dries_mertens14

ma paga l’unica distrazione con il gol di

@AntoGriezmann

.

@J21Calleti

fallisce una clamorosa occasione e rende più difficile il ritorno in cui

@FCBarcelona

non avrá #Busquets e #Vidal.