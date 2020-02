Ugolini: “quello di Lozano è un problema non tecnico ma tattico”

Sui possibili titolari contro il Brescia?

“Bisogna valutare le condizioni di tutti i giocatori, lo stesso Milik che ha saltato la partitina ma potrebbe essere utile contro il Brescia. Mertens completamente recuperato, è in grado di reggere quattro partite di fila, privarsi di lui è molto complicato”.

E infine sui motivi per cui è ancora ai margini del progetto Napoli Lozano?

“Il problema è non riuscire a trovare le giuste misure per integrarsi nel nuovo progetto, problema non tecnico ma tattico”.