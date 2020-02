Tuttosport: Meret ha un inizio di borsite

Sarà ancora una volta titolare Ospina nella partita di domani pomeriggio contro il Cagliari, complice questa volta, secondo Tuttosport, un problema fisico di Meret

“Domani pomeriggio a Cagliari il coach si attende l’ennesima riprova, con l’auspicio che possa essere diversa dai ko inattesi con Fiorentina e Lecce. E per inseguire quello che sarebbe un successo pesante in trasferta (con i 3 punti il Cagliari sarebbe scavalcato in classifica) occorre che il coach individui l’assetto migliore e gli interpreti più pronti per un Napoli che sia compatto anche nella fase difensiva. Tra i pali? Meret ha un inizio di borsite e non si può allenare tuffandosi, però sta lavorando molto con i piedi ed i miglioramenti sono evidenti. Ospina ci sarà anche alla Sardegna Arena”